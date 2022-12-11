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В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ в ЛНР

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Российские войска отразили контратаки украинских военных в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России заявили об отражении контратак ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

Отмечается, что боевики ВСУ в составе трёх штурмовых групп при поддержке бронетехники попытались контратаковать позиции российских военных в районах населённых пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха в ЛНР.

«Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.

В российском Минобороны подчеркнули, что потери ВСУ составили до 65 человек.

Ранее стало известно, что российские войска поразили за сутки шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины.

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