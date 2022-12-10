«Сорваны две контратаки»: в Минобороны РФ заявили о занятии более выгодных рубежей на Краснолиманском направлении

Российские военные в ходе наступления заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, ВС РФ сорвали две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками. В результате потери противника в живой силе составили до 60 человек.

Российские войска в ходе наступления на Краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнём артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наёмниками», — сказал он.

В результате уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля, подчеркнули в Минобороны России.

Кроме того, на Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населённых пунктов Харьковской области противник потерял более 30 военнослужащих ВСУ и три пикапа.

В свою очередь, на Донецком направлении российские войска продолжили наступать, выбивая противника из укреплённых опорных пунктов. За сутки на этом направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и три пикапа.

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Наряду с этим атаки подразделений ВСУ сорваны на Южно-Донецком направлении. Артиллерия нанесла противнику огневое поражение, украинские силы отброшены на исходные рубежи. В районе населённого пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Как уточнили в Минобороны РФ, противник потерял на этом направлении до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления противника в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Наряду с этим поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.

Кроме того, на территории ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня РСЗО «Град».

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре беспилотника. Помимо этого, сбито десять реактивных снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Сводки из ДНР и ЛНР

Народная милиция ДНР сообщает, что за сутки уничтожены 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и семь единиц бронированной и автомобильной техники противника. В воздухе сбито четыре беспилотника. Кроме того, потери ВСУ в живой силе составили более 30 человек.

Между тем украинские вооружённые формирования 10 декабря продолжили обстреливать территорию ДНР из тяжёлого вооружения. Донецк был обстрелян из артиллерии калибра 155 мм. Позднее столицу ДНР обстреляли из РСЗО «Град», было выпущено десять ракет.

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Наряду с этим произошло несколько обстрелов других населённых пунктов республики, в частности, ВСУ открыли огонь по Яковлевке и Каштановому, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибра 152 мм.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР сообщили, что за сутки противник потерял до 50 человек личного состава. Также уничтожено три танка, два бронетранспортёра, один беспилотник и 15 единиц специальной автомобильной техники.

ВСУ обстреливают Энергодар

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара.

«Сейчас береговая линия Энергодара обстреливается из тяжёлого вооружения. Зафиксировано не менее 15 прилётов, снаряды 155-го калибра. Кроме того, замечен тяжёлый беспилотник», — сообщил Рогов РИА Новости днём 10 декабря.

По его словам, территорию Запорожской атомной электростанции в данный момент не обстреливают.