С применением HIMARS и «Градов»: ВСУ более 40 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения из-за обстрелов ДНР со стороны украинских войск. Об этом заявили в СЦКК ДНР. Там отметили, что ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, из-за обстрелов повреждены учебный корпус Донецкого института экономики и торговли и центральный рынок города.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 10 декабря заявили, что за прошедшие сутки украинские вооружённые формирования 41 раз обстреляли территорию ДНР.

ВСУ применяли при обстрелах гражданской инфраструктуры реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. В общей сложности по направлению ДНР выпущено 204 единицы различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Троицкое, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка и Харцызск.

Погиб один мирный житель, ранения получили ещё двое гражданских.

Наряду с этим повреждения получили 24 дома и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, от украинских обстрелов погиб мужчина, проживавший в частном жилом доме. Его жилище полностью разрушено в результате попадания ВСУ.

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Кроме того, среди пострадавших объектов — учебный корпус Донецкого института экономики и торговли.

«В здании пробиты кровля и несущие перекрытия нескольких этажей. Учебные аудитории получили повреждения в результате пожара», — уточнил Кулемзин.

Мэр Донецка также рассказал, что предшествующим вечером фиксировались прилёты в центральный рынок города, уничтожено несколько торговых павильонов. Ещё одно попадание пришлось в крышу многоквартирного жилого дома — квартиры верхнего этажа здания получили серьёзные повреждения.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ в предшествующие сутки. Противник применял РСЗО HIMARS и артиллерию калибра 155 мм.

Под огнём оказались населённые пункты Сватово и Новопсков. Повреждения получили жилые дома и газораспределительная станция.

«Наносятся ежедневные удары по жилым районам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев пытается буквально сровнять Донецк с землей, применяя при этом поставляемое Западом оружие. Об этом он высказался в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

«В последние недели в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землёй. С какой-то остервенелой злобой наносятся ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей», — сказал Небензя.

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Он отметил, что вызывает сожаление тот факт, что у чиновников секретариата ООН «не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка», несмотря на ежедневные удары ВСУ по мирной инфраструктуре Донбасса.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что представители западных стран не смогли сказать ничего по вопросу поставок вооружений Киеву, которые стали темой заседания.

«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнёры не выдавили из себя ни слова. И это несмотря на приведённые сегодня факты и свидетельства», — сказал он.

Полянский также выразил уверенность, что Западу не удастся свалить на Россию вину за то, что ВСУ, пользуясь предоставленным Киеву оружием, убивали и продолжают убивать мирное население Донбасса.

«А также за то, что из-за процветающей коррупции украинских, европейских и американских чиновников оружие с Украины оказывается в руках международных террористов и помогает разжигать конфликты в других регионах мира и убивать там мирных жителей», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что ни у кого из тех, кто смотрит заседания Совбеза ООН, не остаётся сомнений в последствиях действий Запада в части поставок оружия Киеву для подрыва международного мира и безопасности.