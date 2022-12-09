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Россия распространила в ООН письмо об обстрелах населения Донбасса со стороны ВСУ

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Россия распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо, которое касается обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Акцент в нём сделан на массированных обстрелах текущей недели.
Россия распространила в ООН письмо об обстрелах населения Донбасса со стороны ВСУ
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что распространено письмо донецкой общественной организации «Справедливая защита».

«Эту тему мы обязательно будем поднимать на заседании, назначенном на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 9 декабря. У нас много и другой информации, которую нашим бывшим западным партнёрам услышать будет неприятно, но придётся!» — написал дипломат в Telegram.

Ранее сообщалось, что Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН в связи с поставками западного оружия Украине.

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