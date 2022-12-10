В МО России заявили о занятии более выгодных рубежей на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ВС России сорвали в ЛНР две контратаки украинских подразделений, усиленных иностранными наёмниками.
Также российские войска поразили за сутки шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины.
Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ в ходе наступления на Краснолиманском направлении.