В МО России заявили о занятии более выгодных рубежей на Краснолиманском направлении

Российские войска продолжили наступательные действия и заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВС России сорвали в ЛНР две контратаки украинских подразделений, усиленных иностранными наёмниками.

Также российские войска поразили за сутки шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины.

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ в ходе наступления на Краснолиманском направлении.