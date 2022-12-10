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В МО России заявили о занятии более выгодных рубежей на Краснолиманском направлении

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Российские войска продолжили наступательные действия и заняли более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили о занятии более выгодных рубежей на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВС России сорвали в ЛНР две контратаки украинских подразделений, усиленных иностранными наёмниками.

Также российские войска поразили за сутки шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины.

Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ в ходе наступления на Краснолиманском направлении.

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