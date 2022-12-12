Минобороны: российские военнослужащие пресекли контратаку ВСУ на Пески в ДНР

ВС России пресекли контратаку украинских военных на населённый пункт Пески в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

РИА Новости

«Пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населённого пункта Пески Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке ведомства. Уточняется, что потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются вперёд вдоль всей линии соприкосновения.