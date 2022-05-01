Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке

Американский фигурист Илья Малинин попытался исполнить четверной аксель на тренировке.

Во время приземления фигурист допустил степ-аут. На данный момент ещё ни один фигурист в мире не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые в истории попытался исполнить четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине. Японский фигурист упал с прыжка и занял четвёртое место на турнире.

Ранее Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.