Ягудин: ненормально, когда отстраняют фигуристов-юниоров, а хоккеисты выступают

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Отстранение российских спортсменов ударит по всему мировому спорту. Просто кому-то достанется больше, кому-то — меньше. Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают», — цитирует Ягудина Sport24.

Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.