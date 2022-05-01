Ягудин: ненормально, когда отстраняют фигуристов-юниоров, а хоккеисты выступают
- РИА Новости
«Отстранение российских спортсменов ударит по всему мировому спорту. Просто кому-то достанется больше, кому-то — меньше. Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают», — цитирует Ягудина Sport24.
Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.