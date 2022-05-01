Ягудин: ненормально, когда отстраняют фигуристов-юниоров, а хоккеисты выступают

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ягудин: ненормально, когда отстраняют фигуристов-юниоров, а хоккеисты выступают
  • РИА Новости

«Отстранение российских спортсменов ударит по всему мировому спорту. Просто кому-то достанется больше, кому-то — меньше. Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают», — цитирует Ягудина Sport24.

Напомним, что совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также ISU отстранил делегатов России и Белоруссии от выборов и от участия в других официальных встречах.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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