Мартинес: шокирует, что моя девушка не может ходить в бикини в некоторых районах Катара

Бывший футболист «Баварии» и сборной Испании Хави Мартинес, который в настоящее время выступает за «Катар СК», поделился впечатлениями от жизни в новой для себя стране.

«В Катаре другая культура, но это нормальная страна. ЧМ-2022 станет для всего мира возможностью увидеть, как живут люди в Катаре. Там есть очень разные культуры, но отличия не так сильны, как я думал. Всё нормально», — приводит слова Мартинеса Marca.

Он рассказал, что в Катаре живёт много европейцев, а отличия от жизни в других странах не так сильны, несмотря на разность культур.

«В некоторых районах моя девушка не может надеть бикини, а в других может. Это шокирует. Ещё там собираются что-то сделать, чтобы продавать алкоголь во время чемпионата мира», — добавил игрок.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее британский журналист Оливер Холт раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.