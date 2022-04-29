Мартинес: шокирует, что моя девушка не может ходить в бикини в некоторых районах Катара

Короткая ссылка
Бывший футболист «Баварии» и сборной Испании Хави Мартинес, который в настоящее время выступает за «Катар СК», поделился впечатлениями от жизни в новой для себя стране.
Мартинес: шокирует, что моя девушка не может ходить в бикини в некоторых районах Катара
  • AP

«В Катаре другая культура, но это нормальная страна. ЧМ-2022 станет для всего мира возможностью увидеть, как живут люди в Катаре. Там есть очень разные культуры, но отличия не так сильны, как я думал. Всё нормально», — приводит слова Мартинеса Marca.

Он рассказал, что в Катаре живёт много европейцев, а отличия от жизни в других странах не так сильны, несмотря на разность культур.

«В некоторых районах моя девушка не может надеть бикини, а в других может. Это шокирует. Ещё там собираются что-то сделать, чтобы продавать алкоголь во время чемпионата мира», — добавил игрок.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее британский журналист Оливер Холт раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить