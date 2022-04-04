Британский журналист Холт: ЧМ в Катаре — ограбление на 200 миллиардов

Короткая ссылка
Британский журналист Оливер Холт раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Британский журналист Холт: ЧМ в Катаре — ограбление на 200 миллиардов
  • Gettyimages.ru

«Инфантино сказал, что нас ждёт лучший чемпионат мира. Но этот мундиаль не станет лучшим. Это ограбление на £200 млрд. И теперь это неизбежно — абсурд становится реальностью. Чемпионат мира пройдёт в стране, которая по размеру меньше Лондона», — написал Холт в Daily Mail.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее фанатские группы ЛГБТК+ Европы осудили Международную федерацию футбола (ФИФА) и Верховный комитет чемпионата мира по футболу в Катаре за то, что принятые меры безопасности в отношении членов сообщества неубедительны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить