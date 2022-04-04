Британский журналист Холт: ЧМ в Катаре — ограбление на 200 миллиардов

Британский журналист Оливер Холт раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Инфантино сказал, что нас ждёт лучший чемпионат мира. Но этот мундиаль не станет лучшим. Это ограбление на £200 млрд. И теперь это неизбежно — абсурд становится реальностью. Чемпионат мира пройдёт в стране, которая по размеру меньше Лондона», — написал Холт в Daily Mail.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее фанатские группы ЛГБТК+ Европы осудили Международную федерацию футбола (ФИФА) и Верховный комитет чемпионата мира по футболу в Катаре за то, что принятые меры безопасности в отношении членов сообщества неубедительны.