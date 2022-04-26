Кавазашвили: Федун — единственный из олигархов, который очень многое сделал для клуба

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Он — единственный из олигархов, который очень многое сделал для «Спартака». При этом за 18 лет его правления у нас было только одно чемпионство. Зато за столько лет поменяли 18 тренеров. Это говорит о том, что он деньги даёт, но вопрос комплектования кадрами находится на не очень хорошем уровне», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Он добавил, что у «Спартака» появилась своя инфраструктура благодаря Леониду Федуну и владелец очень много делает для клуба и его развития.

Ранее Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Ранее Никита Баженов отреагировал на заявление Леонида Федуна об отказе уходить из «Спартака».