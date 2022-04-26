Баженов — о слухах об уходе Федуна из «Спартака»: хочется стабильности и спокойствия
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«Человек сам решает, что для него хорошо, а что плохо. Если он опроверг, то отлично. Не хочется каких-то коллабораций в это время. Хочется определённой стабильности и спокойствия. Информация появилась, он её опроверг. Тема исчерпана», — приводит слова Баженова «Чемпионат».
Он также рассказал, что подобные вбросы сильно напрягают всех поклонников команды.
Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.
Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе Федуна из команды.