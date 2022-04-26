Газизов рассказал, что был единственным, кто не хотел убирать Тедеско

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова экс-медиадиректора «Спартака» Антона Фетисова о взаимоотношениях с Доменико Тедеско.
Газизов рассказал, что был единственным, кто не хотел убирать Тедеско
  • РИА Новости

«Одним словом, фигня всё это. Я про Антона уже всё сказал. У меня была возможность убрать Тедеско. Единственный, кто его не убирал, это был я. Антон — хороший парень. Но специалист, который сливает своего же генерального директора, о его профессиональных качествах говорить нечего», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газизов сотрудничал со «Спартаком» с июля по декабрь 2020 года.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. «Уфа» попала в зону вылета, на 15-ю позицию в таблице РПЛ с 22 очками.

Ранее Газизов отреагировал на поражение клуба в матче с «Уралом».

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