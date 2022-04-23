Газизов: упаднических настроений у «Уфы» после матча с «Уралом» нет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на поражение клуба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:1).

«Всё может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что «Уфа» попала в зону вылета на 15-ю позицию в таблице РПЛ (22 очка). «Урал» располагается на 14-м месте.

Ранее главный тренер уфимского клуба Алексей Стукалов высказался о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с «Уралом».