Стукалов: «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее «Уфы»
- РИА Новости
«Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. Если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее», — цитирует Стукалова пресс-служба уфимского клуба.
По его словам, игроки «Уфы» сегодня сыграли ниже своих возможностей, хотя в тренировочном процессе выглядят хорошо.
Напомним, что игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена». В составе «Уфы» мяч забил Гамид Агаларов (80'), а в екатеринбургской команде отличились Эрик Бикфалви (25') и Даниэль Мишкич (53').
«Урал» располагается на 14-м месте в таблице РПЛ (24 очка), а уфимская команда — на 15-й позиции (22 очка). Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не рассматривает вариант c возвращением бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.