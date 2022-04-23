Стукалов: «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее «Уфы»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:1).
Стукалов: «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее «Уфы»
  • РИА Новости

«Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. Если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее», — цитирует Стукалова пресс-служба уфимского клуба.

По его словам, игроки «Уфы» сегодня сыграли ниже своих возможностей, хотя в тренировочном процессе выглядят хорошо.

Напомним, что игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена». В составе «Уфы» мяч забил Гамид Агаларов (80'), а в екатеринбургской команде отличились Эрик Бикфалви (25') и Даниэль Мишкич (53').

«Урал» располагается на 14-м месте в таблице РПЛ (24 очка), а уфимская команда — на 15-й позиции (22 очка). Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не рассматривает вариант c возвращением бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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