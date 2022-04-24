Федотов ответил на вопрос о борьбе «Сочи» за медали в РПЛ
«Борьба за медали в этом сезоне? Давайте так: на футбольное поле мы выходим с одной целью — одержать победу над соперником», — цитирует Федотова «РБ Спорт».
По его словам, его команда всегда хочет радовать своих болельщиков и не планирует сбавлять обороты.
«Наоборот, будем предъявлять к себе и соперникам максимальные требования. На каждый матч мы выходим, чтобы победить», — добавил специалист.
«Сочи» после 26 проведённых матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 46 очков.
Ранее сообщалось, что гол Сергея Терехова в концовке принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ.