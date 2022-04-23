Гол Терехова в концовке принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Сочи, на стадионе «Фишт», и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.
В составе хозяев отличились Матео Кассьерра (53'), Артур Юсупов (57') и Сергей Терехов (84'). У грозненцев голами отметились Лечи Садулаев (31') и Сенин Себай (66').
Таким образом, «Сочи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ахмат» (32) находится на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Рифата Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.