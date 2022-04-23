Гол Терехова в концовке принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ

«Сочи» на своём поле взял верх над грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи, на стадионе «Фишт», и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе хозяев отличились Матео Кассьерра (53'), Артур Юсупов (57') и Сергей Терехов (84'). У грозненцев голами отметились Лечи Садулаев (31') и Сенин Себай (66').

Таким образом, «Сочи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ахмат» (32) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Рифата Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.