СЭ: Джикия пропустит матч «Спартака» с «Арсеналом»
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По информации издания «Спорт-Экспресс», игрок не примет участие в предстоящей встрече. Футболист пропустил несколько тренировок после матча с «Локомотивом» (0:1), в котором получил повреждение. Джикия избежал серьёзной травмы, но тренируется по индивидуальной программе.
Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдёт 10 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.
Ранее голы Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.