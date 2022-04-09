СЭ: Джикия пропустит матч «Спартака» с «Арсеналом»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия с большой долей вероятности пропустит матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
СЭ: Джикия пропустит матч «Спартака» с «Арсеналом»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По информации издания «Спорт-Экспресс», игрок не примет участие в предстоящей встрече. Футболист пропустил несколько тренировок после матча с «Локомотивом» (0:1), в котором получил повреждение. Джикия избежал серьёзной травмы, но тренируется по индивидуальной программе.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдёт 10 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее голы Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.

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