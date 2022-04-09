Голы Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил на своём поле санкт-петербургскому «Зениту».
Голы Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил Юри Алберто на 39-й минуте. Александр Ерохин удвоил преимущество санкт-петербургского клуба на 90-й минуте встречи.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Ахмат» находится на седьмой позиции с 32-мя очками.

Ранее Леонид Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине».

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