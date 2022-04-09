Голы Алберто и Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол в матче забил Юри Алберто на 39-й минуте. Александр Ерохин удвоил преимущество санкт-петербургского клуба на 90-й минуте встречи.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Ахмат» находится на седьмой позиции с 32-мя очками.
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