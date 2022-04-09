Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил желание продолжить работу в клубе, несмотря на отрицательные результаты.

«Мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошёл, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией, карьерой», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Он добавил, что в такой ситуации уйти — это самое последнее. По словам тренера, клуб будет бороться до конца.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:0. Клуб под руководством Леонида Слуцкого потерпел уже восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

Ранее Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение «Рубина» в РПЛ.