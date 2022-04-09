Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил желание продолжить работу в клубе, несмотря на отрицательные результаты.
Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошёл, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией, карьерой», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Он добавил, что в такой ситуации уйти — это самое последнее. По словам тренера, клуб будет бороться до конца.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:0. Клуб под руководством Леонида Слуцкого потерпел уже восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

Ранее Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение «Рубина» в РПЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить