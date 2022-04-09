Ринат Билялетдинов: к «Рубину» подкрался глубокий кризис

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ну что могу сказать, бывает. Пусть руководство решает, что делать со Слуцким. Что сможет предложить новый человек в текущей ситуации? Нужно смотреть на обстановку в команде. К «Рубину» подкрался глубокий кризис», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:0. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

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