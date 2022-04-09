Ринат Билялетдинов: к «Рубину» подкрался глубокий кризис

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ринат Билялетдинов: к «Рубину» подкрался глубокий кризис
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Ну что могу сказать, бывает. Пусть руководство решает, что делать со Слуцким. Что сможет предложить новый человек в текущей ситуации? Нужно смотреть на обстановку в команде. К «Рубину» подкрался глубокий кризис», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:0. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

Ранее Сандро Шварц рассказал об особенностях российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить