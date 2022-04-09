Шварц рассказал об особенностях российского футбола

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об особенностях футбола в российском чемпионате.
Шварц рассказал об особенностях российского футбола
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Могу сказать, что победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд. Считаю, что за эти 18 месяцев «Динамо» добилось большого прогресса, видно развитие команды», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.

После 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Шварц возглавляет команду с октября 2020 года.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2021/22 в РПЛ.

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