Малафеев: «Динамо» голодное до побед и приложит максимум усилий в борьбе за чемпионство

Короткая ссылка
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малафеев: «Динамо» голодное до побед и приложит максимум усилий в борьбе за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул. «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» голодное до побед. Бело-голубые сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — цитирует Малафеева Sport24.

По его словам, «Динамо» показало хорошие признаки чемпионства ещё в сезоне-2020/21, когда привлекло много молодых игроков.

«Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», — добавил Малафеев.

Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков).

Ранее главный тренер бело-голубых Сандро Шварц посчитал заслуженной победу «Динамо» над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить