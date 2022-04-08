Малафеев: «Динамо» голодное до побед и приложит максимум усилий в борьбе за чемпионство

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул. «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» голодное до побед. Бело-голубые сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — цитирует Малафеева Sport24.

По его словам, «Динамо» показало хорошие признаки чемпионства ещё в сезоне-2020/21, когда привлекло много молодых игроков.

«Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», — добавил Малафеев.

Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков).

Ранее главный тренер бело-голубых Сандро Шварц посчитал заслуженной победу «Динамо» над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ.