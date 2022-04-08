Малафеев: «Динамо» голодное до побед и приложит максимум усилий в борьбе за чемпионство
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«С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул. «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» голодное до побед. Бело-голубые сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — цитирует Малафеева Sport24.
По его словам, «Динамо» показало хорошие признаки чемпионства ещё в сезоне-2020/21, когда привлекло много молодых игроков.
«Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», — добавил Малафеев.
Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков).
Ранее главный тренер бело-голубых Сандро Шварц посчитал заслуженной победу «Динамо» над «Краснодаром» (1:0) в матче РПЛ.