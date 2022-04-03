Шварц считает заслуженной победу «Динамо» над «Краснодаром» в матче РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» считает, что столичный клуб одержал заслуженную победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

«Если говорить о матче, то в первый тайм активно вошли, агрессивно сыграли в обороне, забили гол в раздевалку. Второй тайм сложился иначе, игра перешла в спокойное русло. Я считаю, что победили заслуженно», — цитирует ТАСС Шварца.

По его мнению, футболисты «Динамо» отдали инициативу сопернику во втором тайме.

«Мы сами себе создали проблемы. Если бы мы повели со счетом 2:0, то матч сложился бы по-другому», — добавил он.

Вместе с тем Шварц отказался комментировать работу арбитров в матче с «Краснодаром».

«Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Фомина с пенальти в компенсированное к первому тайму время. Арбитр Алексей Сухой после подсказки VAR назначил 11-метровый из-за нарушения на форварде бело-голубых Фёдоре Смолове.

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й матч на ноль и вошёл в клуб Льва Яшина.