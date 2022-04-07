Самедов — об уходе с поста селекционера «Локомотива»: это решение определённых людей

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, почему покинул должность скаута московского «Локомотива».

«Не сошёлся характерами с Цорном? Вполне возможно, что именно с ним. Мы решили расстаться полюбовно. Вот и всё. Мой уход — это решение определённых людей, с которыми, видимо, я не сработался», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

Он отметил, что занимался скаутингом для молодёжной команды и успел пригласить в неё много игроков. При этом, по словам Самедова, расставание с клубом далось ему достаточно легко.

«Если взять основную команду, то те игроки, которые были приобретены, на мой взгляд, не совсем то, что нужно было «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все», — добавил он.

Напомним, что Самедов занял пост старшего селекционера железнодорожников в 2021 году. 4 апреля 2022 года было объявлено, что бывший игрок сборной России и клуб расстались по обоюдному согласию.

Ранее Самедов прокомментировал отстранение судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).