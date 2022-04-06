Самедов: у нас есть проблемы в судействе, все отстранения справедливы

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал отстранение судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Все отстранения справедливы. Я согласен по всем эпизодам. Очевидно, что проблемы в судействе у нас есть. Не назначить пенальти в ворота ЦСКА — это что такое вообще? Это значит, что (либо. — RT) человек глупый и не разбирается в футболе, либо он не хочет это делать намеренно», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Ранее Хачатурянц рассказал, почему судьи Панин, Сухой и Любимов были отстранены до конца сезона.