Хачатурянц рассказал, почему судьи Панин, Сухой и Любимов были отстранены до конца сезона
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«Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые напрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».
Он также объяснил, почему арбитр ФИФА Сергей Карасёв получил меньшее наказание, чем остальные арбитры.
«Это связано с тем, что невынесение красной карточки не повлияло напрямую на результат матча. Карасёв — наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона. Какие перспективы у отстранённых до конца сезона судей? Разные», — заключил Хачатурянц.
ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.
Кроме того, судейская комиссия отстранила на одну игру Карасёва за то, что он не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека за грубое нарушение в матче со «Спартаком».
Ранее бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов прокомментировал ошибки судей в РПЛ.