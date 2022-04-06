Хачатурянц рассказал, почему судьи Панин, Сухой и Любимов были отстранены до конца сезона

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, почему арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов были отстранены от работы до конца сезона-2021/22.
Хачатурянц рассказал, почему судьи Панин, Сухой и Любимов были отстранены до конца сезона
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«Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые напрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Он также объяснил, почему арбитр ФИФА Сергей Карасёв получил меньшее наказание, чем остальные арбитры.

«Это связано с тем, что невынесение красной карточки не повлияло напрямую на результат матча. Карасёв — наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона. Какие перспективы у отстранённых до конца сезона судей? Разные», — заключил Хачатурянц.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Любимова, который отвечал за работу VAR.

Кроме того, судейская комиссия отстранила на одну игру Карасёва за то, что он не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека за грубое нарушение в матче со «Спартаком».

Ранее бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов прокомментировал ошибки судей в РПЛ.

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