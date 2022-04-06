Кечинов считает странным, что работающие на VAR судьи не видят ошибок

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить нескольких судей Российской премьер-лиги (РПЛ) от работы.

«Все мы видим одни и те же эпизоды, что и судьи за мониторами. Нам кажется, что это нарушение, а люди, сидящие там, почему-то этого не видят. Если раньше, без VAR, можно было списать на человеческий фактор, то сейчас люди не видят ошибки. Для меня это непонятно и странно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По его мнению, в современном судействе РПЛ регулярно наблюдается непоследовательность решений в схожих эпизодах.

ЭСК РФС признала ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом», а также признала неверным решение Алексея Сухого поставить 11-метровый в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» в том же туре после подсказки Артёма Любимова, который отвечал за работу VAR. В итоге эти три арбитра были отстранены от судейства до конца сезона.

Кроме того, судейская комиссия отстранила на одну игру Сергея Карасёва за то, что он не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека за грубое нарушение в матче со «Спартаком».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранить судью Игоря Панина до конца сезона.