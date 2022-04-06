Президент «Урала» отреагировал на отстранение судьи Панина до конца сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранить судью Игоря Панина до конца сезона.

«Весть радостная. Наконец-то справедливость восторжествовала, но очки «Уралу» никто не вернёт», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что судья Панин в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в самой концовке встречи не назначил пенальти в ворота армейской команды. Позже ЭСК РФС признала данное решение арбитра ошибочным. Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого, Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отстранении судей Российской премьер-лиги.