Президент «Урала» отреагировал на отстранение судьи Панина до конца сезона

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранить судью Игоря Панина до конца сезона.
Президент «Урала» отреагировал на отстранение судьи Панина до конца сезона
  • РИА Новости

«Весть радостная. Наконец-то справедливость восторжествовала, но очки «Уралу» никто не вернёт», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что судья Панин в матче ЦСКА — «Урал» (2:2) в самой концовке встречи не назначил пенальти в ворота армейской команды. Позже ЭСК РФС признала данное решение арбитра ошибочным. Также по решению судейского комитета РФС было принято решение отстранить до конца сезона Алексея Сухого, Артёма Любимова. Арбитр Сергей Карасёв отстранён на один матч, Павел Шадыханов — на два.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отстранении судей Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить