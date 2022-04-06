Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал бездарным судейский корпус РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отстранении судей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отстранение арбитров всегда нужно! У нас бездарный судейский корпус. Противно смотреть на безобразие, которое они творят на футбольном поле. Не все могут быть судьями, нельзя без таланта стать арбитром», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что судьями должны быть люди, которые играли в футбол на каком-то уровне, что поможет им не допускать ошибок.

«Карасёв тоже не имеет права допускать ошибки. Очень сложно объяснить, почему он не показал красную карточку. Да, очень много ошибок сейчас допускается судейством. Надо разбираться с судейским корпусом и выгонять всех», — добавил Пономарёв.

6 апреля прошло экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого были отстранены арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Артём Любимов.

Ранее бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой заявил, что в РПЛ низкое качество судейства.