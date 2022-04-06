Мостовой назвал низким качество судейства в РПЛ

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Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что думает о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мостовой назвал низким качество судейства в РПЛ
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«Нынешнее судейство в РПЛ, прежде всего его качество, — очень низкое. Чуть ли не в каждой игре судьи допускают ошибки, которые напрямую влияют на результат. Ощущение, как будто за границей в судейском корпусе правила одни, а у нас — другие. Смешно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, ситуация может измениться, когда в судейский корпус придут другие люди, а отстранение рефери вряд ли поможет решить эту проблему на данный момент.

«Пошёл бы я в судейство? Может, и пошёл бы. Там и деньги хорошие зарабатывают, постоянные обучения проходят. Но в наше время такой возможности не было», — заключил эксперт.

6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Ожидается, что на собрании комитета будут приняты жёсткие меры по отношению к судьям, которые допустили ошибки в последних турах.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах национального чемпионата.

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