Колосков: проблемы с судейством начались после прихода иностранцев в РФС
- РИА Новости
«Проблемы в нашем судействе начались тогда, когда к руководству пришли иностранцы. Сначала был какой-то итальянец, потом португалец какой-то. Когда были наши специалисты, всё было лучше. Российские судьи лучше понимают специфику и менталитет», — цитирует РИА Новости Колоскова.
Вместе с тем, по его мнению, российские арбитры не судят предвзято. Их ошибки связаны с низкой квалификацией.
«Раньше были академии, а сейчас даже не видно, как они готовятся. Такое ощущение, что весь акцент сделан на верхушку, а ниже никто не заглядывает», — заключил Колосков.
6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета РФС.
Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.
Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что судейская система РПЛ находится на дне.