Колосков: проблемы с судейством начались после прихода иностранцев в РФС

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, почему появились проблемы с судейством в матчах национального чемпионата.
Колосков: проблемы с судейством начались после прихода иностранцев в РФС
  • РИА Новости

«Проблемы в нашем судействе начались тогда, когда к руководству пришли иностранцы. Сначала был какой-то итальянец, потом португалец какой-то. Когда были наши специалисты, всё было лучше. Российские судьи лучше понимают специфику и менталитет», — цитирует РИА Новости Колоскова.

Вместе с тем, по его мнению, российские арбитры не судят предвзято. Их ошибки связаны с низкой квалификацией.

«Раньше были академии, а сейчас даже не видно, как они готовятся. Такое ощущение, что весь акцент сделан на верхушку, а ниже никто не заглядывает», — заключил Колосков.

6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета РФС. 

Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что судейская система РПЛ находится на дне.

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