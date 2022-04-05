Салихова: судейская система РПЛ на дне

Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об итогах заседания экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по матчам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу», — цитирует Салихову «Чемпионат».

По её словам, нет никакого желания тратиться на академии, школы и женский футбол, потому что судьи всё равно безнаказанно делают любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках.

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа. Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат?» — добавила Салихова.

Напомним, что ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Ранее Салихова в очередной раз подвергла критике работу судей на матче красно-белых.