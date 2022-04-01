Сёмин: будет здорово, если Черышев окажется в России

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева из «Валенсии» в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: будет здорово, если Черышев окажется в России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Для нашего чемпионата это будет замечательно, если он окажется в России. Какой клуб ему подойдёт? Его отец лучше знает. Футболист всё равно должен принять решение сам», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что 31-летий игрок всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева.

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