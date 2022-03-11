Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт с 24 по 27 марта
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Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, соревнования пройдут с 24 по 27 марта.
В рамках турнира пройдёт прыжковый фестиваль (24 марта), а также командные соревнования, где за победу поборются два коллектива.
25 марта состоятся короткие программы, а на следующий день — произвольные.
27 марта пройдут показательные выступления.
«Подробнее о регламенте соревнований и составах будет сообщено дополнительно. Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд», — говорится в заявлении ФФККР.
Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявил, что Кубок Первого канала состоится в одно время с ЧМ.