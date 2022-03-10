Горшков: Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в одно время с ЧМ

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда состоится Кубок Первого канала в Саранске.
Горшков: Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в одно время с ЧМ
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«Кубок Первого канала пройдёт в Саранске, сроки — та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнётся на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Чемпионат мира состоится во французском Монпелье 23—26 марта.

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой.

Ранее двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал решение ISU.

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