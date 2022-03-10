Морозов назвал решение ISU отстранить российских спортсменов печальным

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой.

«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU, оно расстроило. Мы понимаем, что в мире сложная обстановка, никто не знает, как правильно поступить», — цитирует Морозова РИА Новости.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзинь — Хань Цун.

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