Морозов назвал решение ISU отстранить российских спортсменов печальным

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой.
Морозов назвал решение ISU отстранить российских спортсменов печальным
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«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU, оно расстроило. Мы понимаем, что в мире сложная обстановка, никто не знает, как правильно поступить», — цитирует Морозова РИА Новости.

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзинь — Хань Цун.

Сборная России по фигурном катанию пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

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