Ученица Тутберидзе Петросян выучила тройной аксель и четверной флип
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Видео с тренировок появилось в Instagram команды Тутберидзе. Петросян исполнила тройной аксель и четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Она уже владеет четверным риттбергером.
На чемпионате России среди взрослых 14-летняя фигуристка заняла четвёртое место. В финале Кубка России Петросян стала второй, уступив своей подруге по команде Софье Самоделкиной.
Ранее ученица Плющенко Жилина исполнила каскад с четверным сальховом на тренировке.