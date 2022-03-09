Ученица Тутберидзе Петросян выучила тройной аксель и четверной флип

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Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется под руководством Этери Тутберидзе, выучила новые элементы ультра-си.
Ученица Тутберидзе Петросян выучила тройной аксель и четверной флип
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Видео с тренировок появилось в Instagram команды Тутберидзе. Петросян исполнила тройной аксель и четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Она уже владеет четверным риттбергером.

На чемпионате России среди взрослых 14-летняя фигуристка заняла четвёртое место. В финале Кубка России Петросян стала второй, уступив своей подруге по команде Софье Самоделкиной.

Ранее ученица Плющенко Жилина исполнила каскад с четверным сальховом на тренировке.

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