Ученица Тутберидзе Петросян выучила тройной аксель и четверной флип

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется под руководством Этери Тутберидзе, выучила новые элементы ультра-си.

Видео с тренировок появилось в Instagram команды Тутберидзе. Петросян исполнила тройной аксель и четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Она уже владеет четверным риттбергером.

На чемпионате России среди взрослых 14-летняя фигуристка заняла четвёртое место. В финале Кубка России Петросян стала второй, уступив своей подруге по команде Софье Самоделкиной.

Ранее ученица Плющенко Жилина исполнила каскад с четверным сальховом на тренировке.