МОК перенёс награждение командника, УЕФА расследует инцидент с украинскими фанатами, главное к утру

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МОК перенёс награждение командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, УЕФА начал расследование инцидента на матче Россия — Украина, главное к утру. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Стал известен состав женской сборной России на гонку классическим стилем с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов.

В ФФККР не знают конкретных причин переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде.

Александр Большунов побежит гонку классическим стилем на Олимпиаде-2022.

Петра Вльгова из Словакии завоевала золотую медаль в слаломе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Камила Валиева пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.

Александра Трусова и Анна Щербакова на двоих исполнили шесть четверных на тренировке в Пекине.

Церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

Александр Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Норвежец Бирк Рууд завоевал золотую медаль в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Сергей Чудинов поделился ожиданиями от выступления экипажей саней-двоек на Олимпиаде.

МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами.

Гол Андрея Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.

Тайсон Фьюри из Великобритании может встретиться со своим соотечественником Диллианом Уайтом 23 апреля.

Шайба Евгения Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.

УЕФА начал расследование по поводу поведения украинских болельщиков на матче с Россией по мини-футболу.

Вик Уайлд поблагодарил Россию после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине.

«Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции.

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев рассказал, о чём думал перед финалом спринта на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Российская лыжница Вероника Степанова надеется, что президент России Владимир Путин будет смотреть лыжные гонки.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что в пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.