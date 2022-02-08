Овечкин — о коронавирусе: был сложный период, особенно для моей супруги

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.

«Я сам хотел сыграть в Матче звёзд. И точно так же перед этим я хотел сыграть с «Эдмонтоном». Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

2 февраля Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ, из-за чего был вынужден пропустить проходящий в Лас-Вегасе Матч звёзд и находиться на карантине. Причём Александр сдал положительный тест в последний день, когда по правилам НХЛ все игроки должны были пройти тестирование. С 3 февраля в силу вступили новые правила по ковид-протоколам в Лиге.

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