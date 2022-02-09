Непряева, Ступак, Сорина и Васильева побегут гонку классическим стилем на Играх-2022

На старт выйдут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева, цитирует РИА Новости президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
26-летняя Непряева завоевала серебряную медаль Игр-2022 в скиатлоне.
Гонка с раздельным стартом на 10 км пройдёт 10 февраля.
Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова лыжника Сергея Устюгова о том, что турнир для него закончен после неудачи в спринте на Олимпиаде в Пекине.