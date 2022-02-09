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Непряева, Ступак, Сорина и Васильева побегут гонку классическим стилем на Играх-2022

Непряева, Ступак, Сорина и Васильева побегут гонку классическим стилем на Играх-2022
09.02.2022, 09:44 |

Стал известен состав женской сборной России на гонку классическим стилем с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Непряева, Ступак, Сорина и Васильева побегут гонку классическим стилем на Играх-2022
  • AP
  • © Aaron Favila

На старт выйдут Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева, цитирует РИА Новости президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

26-летняя Непряева завоевала серебряную медаль Игр-2022 в скиатлоне.

Гонка с раздельным стартом на 10 км пройдёт 10 февраля.

Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова лыжника Сергея Устюгова о том, что турнир для него закончен после неудачи в спринте на Олимпиаде в Пекине.



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