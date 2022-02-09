Непряева, Ступак, Сорина и Васильева побегут гонку классическим стилем на Играх-2022

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Стал известен состав женской сборной России на гонку классическим стилем с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

AP

© Aaron Favila