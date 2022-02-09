УЕФА начал расследование по поводу поведения украинских болельщиков на матче с Россией по мини-футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дисциплинарное дело по итогам полуфинала чемпионата Европы между Россией и Украиной по мини-футболу.

4 февраля россияне обыграли украинцев со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, организатором пришлось включить интершум.

После встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.

В финале сборная России проиграла команде Португалии со счётом 2:4. Бронзовые медали ЧЕ-2022 завоевала Испания, которая переиграла в матче за третье место Украину (4:1).

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