УЕФА начал расследование по поводу поведения украинских болельщиков на матче с Россией по мини-футболу
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4 февраля россияне обыграли украинцев со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, организатором пришлось включить интершум.
После встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.
В финале сборная России проиграла команде Португалии со счётом 2:4. Бронзовые медали ЧЕ-2022 завоевала Испания, которая переиграла в матче за третье место Украину (4:1).
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