Лисакович рассказал, как все в «Локомотиве» были в шоке от ухода Рангника

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Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович, ранее выступавший в московском «Локомотиве», рассказал, как футболисты восприняли новость об уходе Ральфа Рангника из столичного клуба.
Лисакович рассказал, как все в «Локомотиве» были в шоке от ухода Рангника
  • AP
  • © Alex Livesey

«Когда он ушёл, все удивились, это просто шок был. Всё для него делалось, под его видение, а он ушёл. Но у него и выбора не было: «Локо» или «Манчестер Юнайтед» — выбор очевиден», — цитирует Лисаковича «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что с приходом специалиста многое в московской команде начало меняться в лучшую сторону.

Напомним, что 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.

Ранее «Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции.

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