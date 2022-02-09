Лисакович рассказал, как все в «Локомотиве» были в шоке от ухода Рангника
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- © Alex Livesey
«Когда он ушёл, все удивились, это просто шок был. Всё для него делалось, под его видение, а он ушёл. Но у него и выбора не было: «Локо» или «Манчестер Юнайтед» — выбор очевиден», — цитирует Лисаковича «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что с приходом специалиста многое в московской команде начало меняться в лучшую сторону.
Напомним, что 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.
Ранее «Монако» без Головина обыграл «Амьен» и вышел в полуфинал Кубка Франции.