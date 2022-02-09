Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду не смог переиграть «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены», завершилась со счётом 5:4 в пользу «Коламбуса».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (18-я минута), Ник Дауд (21-я), Евгений Кузнецов (36-я) и Том Уилсон (58-я).

У «Коламбуса» отличились Патрик Лайне (30-я и 40-я), Адам Боквист (33-я), Трей Фикс-Волански (43-я) и Бун Дженнер (60-я).

Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Вашингтон» (59 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Коламбус» (43) идёт на пятой сточке.

Ранее Овечкин рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию. 

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