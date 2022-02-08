Навка: Кондратюк много сил отдал в командном турнире

|

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Марку было очень тяжело физически, он много сил отдал в командном турнире. Он выжимал и вытаскивал свои силы до последнего. Семененко — огромный молодец, ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в число сильнейших», — цитирует Навку Metaratings.

Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сёма Уно (105,90).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Ранее чешский фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры.