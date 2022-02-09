Трусова и Щербакова на двоих исполнили шесть четверных на тренировке в Пекине

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова на тренировке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в сумме чисто исполнили шесть четверных прыжков.

Трусова 9 февраля в тренировочном прокате произвольной программы исполнила пять четверных прыжков. Четыре из них она сделала чисто — четверной флип, четверной сальхов (с падением), четверной тулуп, каскады четверной лутц — тройной тулуп и четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, сообщает РИА Новости.

Щербакова исполнила чисто четверной лутц, сделала бабочку на четверном флипе, однако последующий флип в четыре оборота показала в чистом виде, как и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Трусова на тренировке 7 февраля исполнила пять четверных в прокате произвольной программы. Четыре из них получились чистыми, а на сальхове вышел степ-аут.

Щербакова во время тренировки выполнила программу чисто, прыгнув четверной лутц, четверной флип + тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Соревнования в женском одиночном катании начнутся 15 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.