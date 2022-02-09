Гол Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» переиграла «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 4:3 в пользу канадского клуба.

В составе «Оттавы» шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я, 21-я минуты), Алекс Форментон (9-я), Крис Тирни (23-я). У «Каролины» отличились Андрей Свечников (43-я), Брендан Смит (54-я), Винсент Трочек (59-я).

Свечников записал на свой счёт 17-ю шайбу в сезоне-2021/22.

«Оттава» занимает 14-е месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» идёт на третьем месте.

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