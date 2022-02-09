Терентьев рассказал о своих мыслях перед финалом спринта на ОИ-2022

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Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев рассказал, о чём думал перед финалом спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Первая мысль: «Это Олимпиада, и это финал! Ты дошёл до этого, выкладывайся на полную!» Перед последним поворотом думал: «Сейчас все будут ускоряться, и главное — это подхватить и удержаться за ними», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил свою положительную динамику в выступлениях: год назад он с трудом доходил до полуфинала, а в этом году стал третьим на Олимпиаде.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Ранее норвежский журналист Эстен Сетер высказался о дальнейшем участии российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.