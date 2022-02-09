НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Терентьев рассказал о своих мыслях перед финалом спринта на ОИ-2022

Терентьев рассказал о своих мыслях перед финалом спринта на ОИ-2022
09.02.2022, 00:15 |

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев рассказал, о чём думал перед финалом спринта на Олимпиаде в Пекине.

Терентьев рассказал о своих мыслях перед финалом спринта на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Первая мысль: «Это Олимпиада, и это финал! Ты дошёл до этого, выкладывайся на полную!» Перед последним поворотом думал: «Сейчас все будут ускоряться, и главное — это подхватить и удержаться за ними», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил свою положительную динамику в выступлениях: год назад он с трудом доходил до полуфинала, а в этом году стал третьим на Олимпиаде.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Ранее норвежский журналист Эстен Сетер высказался о дальнейшем участии российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ