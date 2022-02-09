Норвежский журналист: не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на Олимпиаде в Пекине

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Норвежский журналист Эстен Сетер высказался о дальнейшем участии российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.

«Слово Вяльбе — закон в российских лыжных гонках. Не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на этих Играх, хотя ему обещали и спринтерскую эстафету, и классическую 4 x 10 км», — цитирует Сетера Dagbladet.

Напомним, что у мужчин в финал спринта пробились Александр Терентьев и Денис Мальцев, а Александр Логинов выбыл на стадии полуфинала. В решающем заезде Терентьев стал третьим и завоевал бронзу. Победу в спринте праздновал норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Вяльбе посоветовала не обращать внимания на эмоции Устюгова.