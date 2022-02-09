НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Норвежский журналист: не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на Олимпиаде в Пекине

Норвежский журналист: не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на Олимпиаде в Пекине
09.02.2022, 00:07 |

Норвежский журналист Эстен Сетер высказался о дальнейшем участии российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаде в Пекине.

Норвежский журналист: не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на Олимпиаде в Пекине
  • Legion-Media
  • © Cal Sport Media

«Слово Вяльбе — закон в российских лыжных гонках. Не факт, что Сергей Устюгов ещё выступит на этих Играх, хотя ему обещали и спринтерскую эстафету, и классическую 4 x 10 км», — цитирует Сетера Dagbladet.

Напомним, что у мужчин в финал спринта пробились Александр Терентьев и Денис Мальцев, а Александр Логинов выбыл на стадии полуфинала. В решающем заезде Терентьев стал третьим и завоевал бронзу. Победу в спринте праздновал норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Вяльбе посоветовала не обращать внимания на эмоции Устюгова.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ