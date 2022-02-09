Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).
Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Воспитанник московского «Динамо» ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову.

Теперь на счету 36-летнего капитана «Кэпиталз» 620 голевых передач. Овечкин превзошёл рекорд Сергея Зубова (619).

На первом месте идёт Сергей Фёдоров (696), на втором — Евгений Малкин (688).

Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить