Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Воспитанник московского «Динамо» ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову.

Теперь на счету 36-летнего капитана «Кэпиталз» 620 голевых передач. Овечкин превзошёл рекорд Сергея Зубова (619).

На первом месте идёт Сергей Фёдоров (696), на втором — Евгений Малкин (688).

Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.



