Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ
- AP
- © Nick Wass
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Воспитанник московского «Динамо» ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову.
Теперь на счету 36-летнего капитана «Кэпиталз» 620 голевых передач. Овечкин превзошёл рекорд Сергея Зубова (619).
На первом месте идёт Сергей Фёдоров (696), на втором — Евгений Малкин (688).
Ранее сообщалось, что гол Андрея Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.